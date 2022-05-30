Что помогает при диабете 2 типа: назван простой овощ для снижения сахара в крови
Правильно выстроенный рацион помогает предотвратить опасные последствия диабета 2 типа – для профилактики повышенного сахара в крови полезно есть лук, считают ученые.
Диабет 2 типа развивается, когда организм не вырабатывает достаточного количества инсулина или клетки организма не реагируют адекватно на этот гормон, который контролирует поступление глюкозы в клетки с последующей переработкой для получения энергии. Данный тип диабета является наиболее распространенной формой, на нее приходится до 90 процентов случаев заболеваний.
Считается, что диабет 2 типа легче лечить, и питание определенного формата является одним из самых эффективных способов избежать проблем, возможных из-за повышения сахара в крови. Придерживаясь в целом низкоуглеводного рациона, диабетики 2 типа могут достаточно успешно поддерживать стабильный уровень сахара, не допуская его колебаний.
Также эксперты отмечают, что некоторые продукты лучше подходят для диабетиков, чем другие. В частности, им рекомендуется такой простой овощ как лук. Согласно исследованию, проведенному Университетом Гезиры (University of Gezira), репчатый лук может быть одним из наиболее эффективных продуктов, помогающих снижать уровень сахара в крови. Во время испытаний с участием пациентов, болеющих диабетом 2 типа, регулярное употребление лука в рамках низкоуглеводного питания привело к значительному сокращению концентрации глюкозы в крови.
В свою очередь, специалисты ВОЗ, исследуя причины низкой заболеваемости сахарным диабетом среди жителей Пакистана, пришли к выводу, что данная особенность связана с традиционно частым потреблением лука. Статистически взрослые пакистанцы съедают ежедневно около двух луковиц.
Противопоказания к потреблению лука. Сырой лук противопоказан, если имеется гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Лук не только сырой, но и после термической обработки исключается из рациона, если была перенесена операция на желудочно-кишечном тракте. Также этот овощ не подходит аллергикам.
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