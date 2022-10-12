Эксперт объяснил, как по боли в горле отличить: ковид или простуда
Если раньше ковид вызывал очень характерные симптомы, отличавшие его от простуды и гриппа, то сегодня он имеет много общих черт с этими вирусами – что же позволяет их отличить?
Профессор Денис Кинан в интервью изданию Express сказал, рассуждая о различия коронавируса и простуды: ключ – в горле.
«И COVID-19, и простуда вызывают у людей боль в горле. Тем не менее, оба делают это по-разному».
По словам ученого, в случае ковида большинство людей испытывают боль в горле, более или менее похожую на боль при любой другую инфекции. Однако при заражении коронавирусом люди ощущают более сильное раздражение, сухость: им кажется, что их горло словно царапают изнутри. Особенно значительным такое «царапанье» становится при глотании.
«Во многих случаях пациенты дополнительно ощущают сухость и раздражение, которые могут быть результатом воспаления в задней части горла, что может причинять сильный дискомфорт», - сказал профессор Кинан.
Также эксперт перечислил особенности, характерные для ангины, вызванной заболеванием COVID-19.
- Боль в горле обычно появляется в первую неделю болезни и может довольно быстро пройти.
- При ковиде самая сильная боль и недомогания ощущаются в первый день, но затем становится лучше.
- По словам профессора, любой, кто страдает от боли в горле более пяти дней, должен пройти обследование на возможное наличие какое-либо другого заболевания.
• Высокая температура или озноб.
• Новый непрекращающийся кашель.
• Потеря или изменение обоняния или вкуса.
• Одышка.
• Чувство усталости или истощения.
• Боли в теле.
• Головная боль.
• Боль в горле.
• Заложенность или насморк.
• Потеря аппетита.
• Диарея.
• Тошнота или плохое самочувствие.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалистами был назван кожный симптом, который говорит о тяжелой инфекции COVID-19.
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