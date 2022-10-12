Эксперт объяснил, как по боли в горле отличить: ковид или простуда

«И COVID-19, и простуда вызывают у людей боль в горле. Тем не менее, оба делают это по-разному».

«Во многих случаях пациенты дополнительно ощущают сухость и раздражение, которые могут быть результатом воспаления в задней части горла, что может причинять сильный дискомфорт», - сказал профессор Кинан.

Боль в горле обычно появляется в первую неделю болезни и может довольно быстро пройти.

При ковиде самая сильная боль и недомогания ощущаются в первый день, но затем становится лучше.

По словам профессора, любой, кто страдает от боли в горле более пяти дней, должен пройти обследование на возможное наличие какое-либо другого заболевания.

Профессор Денис Кинан в интервью изданию Express сказал, рассуждая о различия коронавируса и простуды: ключ – в горле.По словам ученого, в случае ковида большинство людей испытывают боль в горле, более или менее похожую на боль при любой другую инфекции. Однако при заражении коронавирусом люди ощущают более сильное раздражение, сухость: им кажется, что их горло словно царапают изнутри. Особенно значительным такое «царапанье» становится при глотании.Также эксперт перечислил особенности, характерные для ангины, вызванной заболеванием COVID-19.Другие симптомы, которые могут указывать на COVID-19.• Высокая температура или озноб.• Новый непрекращающийся кашель.• Потеря или изменение обоняния или вкуса.• Одышка.• Чувство усталости или истощения.• Боли в теле.• Головная боль.• Боль в горле.• Заложенность или насморк.• Потеря аппетита.• Диарея.• Тошнота или плохое самочувствие.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалистами был назван кожный симптом , который говорит о тяжелой инфекции COVID-19.

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