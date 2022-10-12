Эксперт объяснил, как по боли в горле отличить: ковид или простуда

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мужчина болеет

Если раньше ковид вызывал очень характерные симптомы, отличавшие его от простуды и гриппа, то сегодня он имеет много общих черт с этими вирусами – что же позволяет их отличить?

Профессор Денис Кинан в интервью изданию Express сказал, рассуждая о различия коронавируса и простуды: ключ – в горле.

«И COVID-19, и простуда вызывают у людей боль в горле. Тем не менее, оба делают это по-разному».

По словам ученого, в случае ковида большинство людей испытывают боль в горле, более или менее похожую на боль при любой другую инфекции. Однако при заражении коронавирусом люди ощущают более сильное раздражение, сухость: им кажется, что их горло словно царапают изнутри. Особенно значительным такое «царапанье» становится при глотании.

«Во многих случаях пациенты дополнительно ощущают сухость и раздражение, которые могут быть результатом воспаления в задней части горла, что может причинять сильный дискомфорт», - сказал профессор Кинан.

Также эксперт перечислил особенности, характерные для ангины, вызванной заболеванием COVID-19.
  • Боль в горле обычно появляется в первую неделю болезни и может довольно быстро пройти.
  • При ковиде самая сильная боль и недомогания ощущаются  в первый день, но затем становится лучше.
  • По словам профессора, любой, кто страдает от боли в горле более пяти дней, должен пройти обследование на возможное наличие какое-либо другого заболевания.
Другие симптомы, которые могут указывать на COVID-19.

• Высокая температура или озноб.
• Новый непрекращающийся кашель.
• Потеря или изменение обоняния или вкуса.
• Одышка.
• Чувство усталости или истощения.
• Боли в теле.
• Головная боль.
• Боль в горле.
• Заложенность или насморк.
• Потеря аппетита.
• Диарея.
• Тошнота или плохое самочувствие.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалистами был назван кожный симптом, который говорит о тяжелой инфекции COVID-19.

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