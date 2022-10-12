Лишний вес на талии у женщин неизбежен

Если женщины не предпринимают серьёзных усилий в отношении своего питания и физических упражнений в среднем возрасте, то распространение лишнего жира вокруг живота и боков неизбежно. К сожалению, представительницы прекрасного пола с гораздо большей вероятностью, по сравнению с мужчинами, обретают форму яблока после менопаузы. У них накопление жира происходит именно в этой зоне, а не более равномерно по бёдрам и рукам. Эксперты предупреждают, что это явление будет неизбежным, если женщины не предпримут определённых усилий для его предотвращения.Крайне важно, чтобы женщина была информирована об изменениях, происходящих в ее организме. Так, до менопаузы при получении 1 000 калорий женский организм обычно сжигает 700, а сохраняет 300 калорий. А после наступления менопаузы произойдёт обратное, он будет сжигать 300, a сохранять 700 калорий, так как тело попробует удерживать больше жира. Несмотря на популярность разных модных диет, самый лучший и эффективный способ сохранения веса - простое сокращение калорий.К сожалению, женщины могут заметить прибавку веса даже в том случае, если они никак не изменили количество пищи и уровень физической активности. Другими словами, после менопаузы им надо всё равно меньше есть и больше тратить время на спорт, чтобы сохранить прежний вес. А для многих женщин это очень неприятный и деморализующий факт. Попробуйте вносить каждый день небольшие изменения в свой рацион и также по чуть-чуть увеличивать уровень физической активности. В дальней перспективе это может оказать нужное воздействие. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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