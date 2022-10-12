Насколько вредно для здоровья красное мясо

Эксперты из американского Института показателей и оценки здоровья, который является своего рода глобальным справочником в деле статистики по здравоохранению, проанализировали существующие исследования в 180 областях, чтобы установить, насколько большую опасность для здоровья представляет красное мясо. В целом, экспертов интересовало, какие именно факторы наиболее часто и убедительно провоцируют рак. К примеру, курение получило пять звёзд, то есть максимальную оценку по шкале доказанного риска. Она показывала, что существует избыточное количество доказательств влияния курения на опухоли.Повышенное артериальное давление также получило пять звёзд в деле влияния на сердечно-сосудистые болезни, что подтверждал огромный объём и убедительность имеющихся доказательств. Но в других парах причин и следствия чаще всего рейтинг составлял одну или две звезды. Это касалось и необработанного красного мяса.Данный продукт получил всего одну звезду в плане его влияния на инсульты. Другими словами, у учёных отсутствовали доказательства связи влияния красного мяса на эти острые нарушения мозгового кровообращения. Всего две звезды получило воздействие красного мяса на опухоли прямой кишки, молочной железы, ишемической болезни сердца и диабета. Сами исследователи были удивлены насколько слабыми оказались взаимосвязи красного мяса с теми или иными болезнями. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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