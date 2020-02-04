Красное мясо все-таки доведет до инфаркта
Красное мясо вредно для нашего здоровья, как показало исследование. Употребление свинины или говядины дважды в неделю увеличивает риск болезней сердца на 7%.
Если в вашем рационе присутствует красное или переработанное мясо хотя бы два раза в неделю, то риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти по любым причинам вырастает, как показало исследование с участием 30 000 человек. Опасность болезней сердца при двух порциях красного мяса в неделю возрастает на 7%. Только рыба в ходе этого исследования была признана абсолютно безопасной, но именно она-то почти полностью отсутствует в рационе большинства людей.
Данное исследование появилось на фоне неоднозначного отчёта учёных в прошлом году, где говорилось о слабой связи между мясом и болезнями сердца. Впервые наука усомнилась в способности мясных продуктов негативно влиять на сердечно-сосудистую систему. И вот теперь ученые из Northwestern University в Чикаго заявили, что даже небольшие изменения в рационе человека укрепят его здоровья. Чем меньше мы съедаем красного и переработанного мяса вроде колбасы и сосисок, тем ниже риск болезней и смерти.
Переработанными называются мясные продукты, которые подверглись копчению, грилю, добавлению большого количества соли и других консервантов. Опубликованное журналом JAMA Internal Medicine исследование наблюдало за влиянием питания на здоровье мужчин и женщин со средним возрастом в 53 года. Одной порцией красного мяса считалось количество мясных продуктов в 115 г. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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