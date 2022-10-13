Названы лучшие витамины для костей и суставов

Правильные витамины способствуют прочности и эластичности костей и суставов в организме человека, и очень важно следить за содержанием этих нутриентов в рационе. На первый план в этом вопросе выходят витамины D и К2, поскольку они принимают участие в строительстве костей. По словам Фетисовой, человек должен в сутки получать не менее 500 международных единиц витамина D, и не менее 50 мг витамина К.Естественно, что одним из важнейших минералов для костей является кальций. Взрослым нужно не менее 1 000 мг кальция, а беременным и подросткам - до 1 500 мг. При этом сейчас среднестатистический россиянин с пищей получает не более 400 мг кальция в день, поэтому недостающую дозу можно получать в форме пищевых добавок с витаминами и минералами.Фетисова посоветовала сделать выбор в пользу холекальциферола - наиболее легко усваиваемой формы витамина D, а также менахинона-7, который позволяет получить необходимую дозу витамина К2. Если принимать оба этих препарата, то можно добиться сбалансированного содержания кальция в нашем теле. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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