Рекомендации по добавкам кальция и витамина D для женщин с остеопорозом
Кальций и витамин D необходимы для укрепления здоровья костей. Существуют особые рекомендации по добавкам для женщин с остеопорозом.
В постменопаузе, с диагнозом остеопороз или которым грозит риск заболевания, требуются определенные дозировки этих микроэлементов.
В исследовании «Инициатива по охране здоровья женщин» ученые наблюдали 36 282 женщин в постменопаузе. Участникам давали 1000 мг кальция и 400 МЕ витамина D в течение пяти лет. Вторая группа получила плацебо.
Результаты показали, что у участников первой группы вероятность перелома бедра была на 38% ниже, на 18% меньший риск возникновения перелома в любом месте тела.
Добавки и диетаУвеличение потребления кальция и витамина D недостаточно для предотвращения остеопороза. Чтобы улучшить здоровье костей и общее самочувствие, необходимо соблюдать здоровую диету и рекомендации по добавкам.
Организм поглощает около 500 мг кальция за один раз. Чтобы ежедневно получать 1000 мг кальция, употребляйте в 2 приема. Добавки с глюконатом кальция, лактатом или фосфатом подходят для женщин без заболеваний ЖКТ (натощак).
Оксид кальция легко доступен, но тело не может поглотить его без помощи желудочной кислоты, а это означает, что его следует употреблять с пищей. Исследования показывают, что в качестве добавки он не так эффективен. Женщины с низким содержанием кислоты в желудке должны принимать цитрат кальция - он легче усваивается.
Эксперты предлагают принимать капсулы витамина D в 1000 международных единиц (МЕ) для укрепления костей.
Не принимайте более 10 000 МЕ - это повреждает кости.
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