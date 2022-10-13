Многие женщины не знают пяти признаков рака молочной железы
Опрос с участием 1100 женщин показал, что многие из них не могут перечислить этих пяти признаков рака молочной железы, которые, в свою очередь, бывают свойственны очень опасному типу опухолей.
Выживание при заболевании рака значительно более вероятно, когда опухоль обнаруживается на локальной стадии развития без распространения на другие части тела. Вот почему время имеет существенное значение при диагностике болезни. Но судя по данным опроса, проведенного Комплексным онкологическим центром Университета штата Огайо, большое количество женщин не имеют достаточного представления о признаках рака груди – в частности, «особенно агрессивной и смертоносной формы рака, известной как воспалительный рак молочной железы».
Согласно опросу, 78 процентов женщин называют в качестве ключевого симптома рака молочной железы уплотнение в груди. Они во многом правы, но ориентироваться только на уплотнения неправильно, такое преставление о симптоматике рака груди является очень ограниченным, подчеркивают специалисты. По их словам, только треть женщин знают что если одна грудь теплее или тяжелее, чем другая, это может свидетельствовать о злокачественном заболевании. Только 44 процента женщин осведомлены, что покраснение груди, утолщение или изъязвление ее кожи может быть предупреждающим знаком онкологического процесса.
Ученые рекомендуют женщинам знать как минимум о пяти основных признаках рака груди.
- Изменение текстуры кожи, которая становится похожей на апельсиновую кожуру, покрывается ямочками.
- Чувство тяжести, ощущаемое в молочной железе.
- Зуд кожи, ощущение ее натянутости, появление корочек
- Нагрубание груди.
- Инфекционное покраснение с повышением температры.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ахоличный стул может быть начальным признаком рака поджелудочной железы.
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