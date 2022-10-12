Врач-онколог: ахоличный стул может быть начальным признаком рака поджелудочной

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посещение туалета

Онколог Андрей Воробъев: изменения стула могут сигнализировать о злокачественных процессах в органах пищеварительного тракта.

Врачи постоянно подчеркивают, насколько важно обнаруживать рак на его начальной стадии развития – это значительно повышает вероятность успеха в его лечении и более долгой жизни у пациента. Между тем, рак поджелудочной железы отличается самой низкой выживаемостью среди всех распространенных видов рака – его ранняя диагностика крайне трудна.

Доктор Дебора Ли заявила в интервью изданию Express, что заподозрить неблагоприятные процессы в этом органе можно по тому, как меняется стул человека.

«Изменения в стуле являются одним из общих признаков рака в ЖКТ, но появление ахолического стула может предупреждать о поражении поджелудочной», - сказала медик.

Врач-онколог Андрей Воробъев уточнил в комментарии для «МедикФорум», что ахолический стул лишен желчного пигмента и имеет цвет глины. Такой бледный стул может быть следствием обструктивной желтухи. Последняя развивается, когда на начальных стадиях рака возникшая в головке поджелудочной железы опухоль давит на общий желчный проток, препятствуя нормальному выходу желчи в кишечник.

Помимо ахолического стула у человека также могут наблюдаться пожелтение кожи и глаз, темная моча, кожный зуд.

Впоследствии,  по мере роста опухоли, может нарушаться секреция панкреатических ферментов, которые вырабатываются специально для переваривания жира. Стул из-за этого тоже меняется: становится бледным, жирным, крайне дурно пахнущим и липким, с трудом смывается.

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Дополнительно могут ощущаться вздутие живота, чувство слабости, общий дискомфорт, меняется привычная работа кишечника, периодически возникают запоры и диарея.

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