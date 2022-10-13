Утренние прогулки «могут быть такими же эффективными для снижения давления, как и прием лекарств»

«Простые изменения образа жизни могут помочь снизить высокое кровяное давление, хотя некоторым людям, возможно, также потребуется принимать лекарства. Ваш врач общей практики может посоветовать вам, какие изменения вы можете внести в свой образ жизни, и обсудить, считает ли он, что лекарства вам помогут», - говорит Захарова.

«Сократите потребление соли до менее чем шести граммов в день, что составляет примерно чайную ложку».

Высокое кровяное давление — это когда давление внутри вен и артерий человеческого тела слишком высокое. Распространенное состояние, если его не лечить, высокое кровяное давление может увеличить риск таких форм сердечных заболеваний, как сердечные приступы и инсульты.способах снижения высокого кровяного давления с помощью физических упражнений.Кроме того, Захарова посоветовала бросить курить, так как этоПримеры этих простых изменений образа жизни включаютВрач рекомендует не менее 150 минут (два с половиной часа) упражнений в неделю от умеренных до интенсивных упражнений. Когда дело доходит до диеты, его советы более тонкие, чем просто переход на сбалансированную диету. Здоровая диета состоит из множества фруктов и овощей.Важно отметить, что в нем также мало соли.Другие рекомендации включают сокращение употребления алкоголя, снижение веса, употребление меньшего количества кофеина и отказ от курения.Ранее МедикФорум писал о пользе яблок.

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