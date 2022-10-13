Утренние прогулки «могут быть такими же эффективными для снижения давления, как и прием лекарств»
Высокое кровяное давление может вызвать проблемы, если его не лечить. Врач подсказал, как его снизить.
Высокое кровяное давление — это когда давление внутри вен и артерий человеческого тела слишком высокое. Распространенное состояние, если его не лечить, высокое кровяное давление может увеличить риск таких форм сердечных заболеваний, как сердечные приступы и инсульты.
Семейный врач Татьяна Захарова рассказала специально для МедикФорум способах снижения высокого кровяного давления с помощью физических упражнений.
Кроме того, Захарова посоветовала бросить курить, так как это «приводит к сужению артерий, что резко увеличивает риск сердечного приступа или инсульта. Отказавшись, вы снизите риск заболевания».
«Простые изменения образа жизни могут помочь снизить высокое кровяное давление, хотя некоторым людям, возможно, также потребуется принимать лекарства. Ваш врач общей практики может посоветовать вам, какие изменения вы можете внести в свой образ жизни, и обсудить, считает ли он, что лекарства вам помогут», - говорит Захарова.
Примеры этих простых изменений образа жизни включают больше упражнений и переход на более сбалансированную и здоровую диету.
Врач рекомендует не менее 150 минут (два с половиной часа) упражнений в неделю от умеренных до интенсивных упражнений. Когда дело доходит до диеты, его советы более тонкие, чем просто переход на сбалансированную диету. Здоровая диета состоит из множества фруктов и овощей.
Важно отметить, что в нем также мало соли.
«Сократите потребление соли до менее чем шести граммов в день, что составляет примерно чайную ложку».
Другие рекомендации включают сокращение употребления алкоголя, снижение веса, употребление меньшего количества кофеина и отказ от курения.
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