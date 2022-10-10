Врач назвал яблоки идеальным продуктом для снижения холестерина
Употребление яблок поддерживает сердце, кишечник и даже талию в хорошей форме, констатирует известный британский медик, эксперт в области питания доктор Майкл Мосли.
Повышенный холестерин часто называют «тихим убийцей»: он может незаметно наносить ущерб артериям, повышая риск сердечных заболеваний и инсульта. Доктор Майкл Мосли сообщил, что в борьбе с высоким уровнем холестерина очень полезны яблоки – привычка регулярно употреблять их может снизить содержание «плохого» ЛПНП-холестерина на 23 процента.
Доктор Кэтрин Бондонно, научный сотрудник Института исследований питания при Университете Эдит Коуэн в Западной Австралии, поддержала мнение врача о том, что яблоки являются идеальным продуктом для снижения холестерина. Эксперт подчеркнула, что полезные свойства яблок в большой степени определяются тем, что их едят с кожурой.
«Яблочная кожура содержит растительные соединения флавоноиды, которые производятся растениями для защиты от стресса и солнечного света. Флавоноиды могут принести невероятную пользу сердцу, при этом не теряют своей силы, когда вы, например, запекаете яблоки в духовке», - рассказала Кэтрин Бондонно.
Кроме того, яблоки эффективны для оздоровления сосудов в сушеном виде. Исследование Университета штата Флорида показало, что люди, съедавшие около 75 граммов сушеных яблок в день, смогли снизить уровень «плохого холестерина» на более чем 20 процентов.
Также доктор Мосли сообщил об исследовании с участием 160 женщин среднего возраста, которое продемонстрировало способность яблок ускорять потерю веса.
«Съедая одно-два яблока, вы сможете «отпугнуть» многие болезни, ведь такая привычка помогает поддерживать в хорошей форме ваше сердце, кишечник и даже талию», - резюмировал врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты эффективно помогают укрепить иммунитет, улучшая здоровье кишечника.
Майкл Мосли (Michael Mosley)
ЗОЖ
британский дипломированный врач и тележурналист, ведущий программ о здоровье
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