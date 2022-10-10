Врач назвал яблоки идеальным продуктом для снижения холестерина

«Яблочная кожура содержит растительные соединения флавоноиды, которые производятся растениями для защиты от стресса и солнечного света. Флавоноиды могут принести невероятную пользу сердцу, при этом не теряют своей силы, когда вы, например, запекаете яблоки в духовке», - рассказала Кэтрин Бондонно.

«Съедая одно-два яблока, вы сможете «отпугнуть» многие болезни, ведь такая привычка помогает поддерживать в хорошей форме ваше сердце, кишечник и даже талию», - резюмировал врач.