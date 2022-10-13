Тяжелый гипотиреоз и другие болезни заметны на лице: профессор Фадеев

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врач и пациент

Доктор медицинских наук Валентин Фадеев назвал тяжелый гипотиреоз и диабет в числе болезней, которые многим врачам видны на лице пациента.

Профессор Фадеев рассказал в интервью о заболеваниях «нарисованных» на лице. По мнению ученого, физиогномика, является важной частью профессионализма врача – опытный специалист может определить многие проблемы со здоровьем, замечая те или иные нюансы внешнего облика человека.

В частности, профессор Фадеев заговорил о патологиях щитовидной железы. По словам медика, некоторые отклонения в работе органа накладывают своеобразный отпечаток на внешность.

«Самый простой пример – болезнь Грейвса (Базедова). Пучеглазие – это признак эндокринной орбитопатии, ей сопутствует характерная мимика, моргание и движение глаз», - сказал он «Газете.Ru»

Другая патология щитовидки – развитие тяжелого  гипотиреоза (недостаточной выработки гормонов) тоже «читается» на лице.

«Я даже затрудняюсь описать это словами, но образ весьма характерный: комплекс, казалось бы, незаметных изменений кожи, мимики, цвета лица, роста волос, достаточно типичны блеск и выражение глаз», - поделился Фадеев.

Он добавил, что характерные черты болезней на лице человека хорошо заметны только профессионалам с хорошей практикой. Например, такой врач может, взглянув на человека, понять, что тот является диабетиком, получающим инсулин.

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Также, уточнил Фадеев, на лице видны такие заболевания как акромегалия, синдром Кушинга, болезнь Аддисона.

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Валентин Фадеев
Валентин Фадеев
Здоровье
эндокринолог, член корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор
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Теги : признаки болезней, лицо, Валентин Фадеев