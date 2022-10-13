Тяжелый гипотиреоз и другие болезни заметны на лице: профессор Фадеев

«Самый простой пример – болезнь Грейвса (Базедова). Пучеглазие – это признак эндокринной орбитопатии, ей сопутствует характерная мимика, моргание и движение глаз», - сказал он «Газете.Ru»

«Я даже затрудняюсь описать это словами, но образ весьма характерный: комплекс, казалось бы, незаметных изменений кожи, мимики, цвета лица, роста волос, достаточно типичны блеск и выражение глаз», - поделился Фадеев.

Профессор Фадеев рассказал в интервью о заболеваниях «нарисованных» на лице. По мнению ученого, физиогномика, является важной частью профессионализма врача – опытный специалист может определить многие проблемы со здоровьем, замечая те или иные нюансы внешнего облика человека.В частности, профессор Фадеев заговорил о патологиях щитовидной железы. По словам медика, некоторые отклонения в работе органа накладывают своеобразный отпечаток на внешность.Другая патология щитовидки – развитие тяжелого гипотиреоза (недостаточной выработки гормонов) тоже «читается» на лице.Он добавил, что характерные черты болезней на лице человека хорошо заметны только профессионалам с хорошей практикой. Например, такой врач может, взглянув на человека, понять, что тот является диабетиком, получающим инсулин.Также, уточнил Фадеев, на лице видны такие заболевания как акромегалия, синдром Кушинга, болезнь Аддисона.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие патологии может указывать появление во рту металлического привкуса.

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