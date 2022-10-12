Почему появляется металлический привкус во рту: терапевт Ильинская

Терапевт Тамара Ильинская сообщила в интервью «МедикФорум», что во многих случаях привкус металла во рту возникает из-за микроэлементов (железа, меди, цинка), которые могут оставлять следы на языке после приема содержащей их пищи. Но иногда причина такого вкусового изменения не лежит на поверхности, а сам металлический привкус может стать продолжительным, причинять определенный дискомфорт – в такой ситуации врачи говорят о развитии вкусового расстройства или дисгевзии.Терапевт Ильинская объяснила, почему может появляться металлический привкус во рту.Гормональные сдвиги в начале беременности, в частности повышенная выработка эстрогена, могут изменить восприятие вкуса.Согласно имеющимся данным, вкусовые расстройства могут вызываться приемом антибиотиков, но, прежде всего, антидепрессантов и препараты для лечения тяжелых психических нарушений. Кроме того, дисгевзию провоцируют различные формы лечения ракаНарушения вкуса нередко вызываются пародонтитом – воспалением десен. Если его не лечить, это может привести к потере зубов и разрушению костной ткани, а также к развитию других общих заболеваний.Если после выздоровления от простуды человек испытывает дисгевзию, ему следует поговорить с врачом. Возможно, инфекция еще не полностью прошла или вызвала осложнение в виде воспаления в носовых полостях.Некоторые данные говорят, что моллюски и различные виды орехов могут оставлять металлический привкус во рту у людей, у которых имеется необнаруженная аллергия на них. Врач предупреждает: не нужно относиться к этому легкомысленно. Нарушение вкусовых ощущений может быть признаком тяжелой пищевой аллергии. В этом случае контакт с соответствующими аллергенами может вызвать у пострадавших анафилактический шок, а в худшем случае привести к летальному исходу.Нарушение вкуса также может быть признаком почечной недостаточности. Поскольку по мере прогрессирования заболевания в крови накапливаются продукты метаболизма, что может вызвать металлический привкус во рту наряду с другими симптомами почечной патологии.Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках , указывающих на дефицит железа в организме.

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