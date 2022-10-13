Врач Александр Мясников рассказал о главном признаке артрита рук

«Любой вирус может вызывать суставные боли. А если боль не утихает полгода, тогда мы начинаем искать. Симптомы могут быть разные», - заметил медик.

Доктор Мясников напомнил, что начался сезон инфекционных заболеваний. Последствием ОРВИ, особенно осложненного или неправильно леченного может стать артрит – хроническое воспалительное заболевание суставов, способное поражать разные части тела и часто затрагивающее кисти рук, вызывающее их деформацию, плохую подвижность.Как понять, что после вирусной инфекции возник артрит? Доктор Мясников рассказал о его главном признаке – таковым является стойкая боль.Он добавил, что статистически жертвами артрита чаще становятся женщины. Обычно заболевание у них диагностируют после 40 лет – на подверженность ему могут влиять гормональные изменения. Кроме того, пусковым механизмом патологии могут быть стрессы, ожирение и повышенные нагрузки на руки, инотоксикация организма.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, из-за каких заболеваний могут постоянно мерзнуть ноги.

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