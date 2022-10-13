Врач Александр Мясников рассказал о главном признаке артрита рук
Артрит рук (артрит кистей рук) характеризуется стойкой болью, сообщил известный врач Александр Мясников.
Доктор Мясников напомнил, что начался сезон инфекционных заболеваний. Последствием ОРВИ, особенно осложненного или неправильно леченного может стать артрит – хроническое воспалительное заболевание суставов, способное поражать разные части тела и часто затрагивающее кисти рук, вызывающее их деформацию, плохую подвижность.
Как понять, что после вирусной инфекции возник артрит? Доктор Мясников рассказал о его главном признаке – таковым является стойкая боль.
«Любой вирус может вызывать суставные боли. А если боль не утихает полгода, тогда мы начинаем искать. Симптомы могут быть разные», - заметил медик.
Он добавил, что статистически жертвами артрита чаще становятся женщины. Обычно заболевание у них диагностируют после 40 лет – на подверженность ему могут влиять гормональные изменения. Кроме того, пусковым механизмом патологии могут быть стрессы, ожирение и повышенные нагрузки на руки, инотоксикация организма.
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Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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