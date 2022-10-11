Врач Демьяновская назвала медицинские причины постоянно мерзнущих ног
Постоянно мерзнущие ноги могут беспокоить людей при различных проблемах со здоровьем – медицинские причины этого нарушения были названы в интервью врач-невролога Екатерины Демьяновской.
Медик рассказала, что постоянно мерзнущие ноги в молодости могут указывать на наличие вегетативной дисфункции, гипергидроза (повышенной потливости), а также на сниженную активность щитовидной железы и нехватку ее гормонов (гипотиреоз).
«Недостаток гормонов замедляет все обменные процессы в организме. Это приводит к появлению чувства холода в ногах, сонливости и снижению работоспособности», - сказала Демьяновская, беседуя с URA.RU.
С возрастом спектр проблем, которые могут скрываться за ощущением зябкости, замерзания в нижних конечностях, становится более обширным. Врач назвала возможные медицинские причины этого состояния у взрослых людей.
- Железодефицитная анемия.
- Атеросклероз.
- Сахарный диабет.
- Вегетативные нарушения.
- Гормональные проблемы.
- Гипотония (низкое артериальное давление).
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы симптомы панкреатита, который приводит к летальным исходам.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Екатерина Демьяновская
Здоровье
врач-невролог, кандидат медицинских наук
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