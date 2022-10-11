Врач Демьяновская назвала медицинские причины постоянно мерзнущих ног

«Недостаток гормонов замедляет все обменные процессы в организме. Это приводит к появлению чувства холода в ногах, сонливости и снижению работоспособности», - сказала Демьяновская, беседуя с URA.RU.

Железодефицитная анемия.

Атеросклероз.

Сахарный диабет.

Вегетативные нарушения.

Гормональные проблемы.

Гипотония (низкое артериальное давление).

Медик рассказала, что постоянно мерзнущие ноги в молодости могут указывать на наличие вегетативной дисфункции, гипергидроза (повышенной потливости), а также на сниженную активность щитовидной железы и нехватку ее гормонов (гипотиреоз).С возрастом спектр проблем, которые могут скрываться за ощущением зябкости, замерзания в нижних конечностях, становится более обширным. Врач назвала возможные медицинские причины этого состояния у взрослых людей.Чтобы уточнить, что именно делает ноги постоянно холодными и мерзнущими, необходимо пройти комплексное обследование, подчеркнула эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы симптомы панкреатита , который приводит к летальным исходам.

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