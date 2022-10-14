Из-за аллергии на овощи женщина стала охотником

Эта мать-одиночка из ЮАР нашла свою страсть в охоте, причём она почти всегда ест только то мясо, которое сама добыла. Колетт Крик уверяет, что у неё аллергия на фрукты и овощи. Большую часть своего детства она болела, придерживаясь типичный диеты. Но все недомогания исчезли, когда женщина перешла на питание с высоким содержанием животного белка 18 лет.Спустя годы Колетт решила завести ребёнка и стала придерживаться более сбалансированной диеты, из-за чего её проблемы снова возобновились. Тогда она отправила свои волосы на анализ ДНК, который продемонстрировал повышенную чувствительность к салицилату - природному химическому веществу, вырабатываемому растениями для защиты от вредителей и болезней.И тогда женщина вернулась к высокобелковой диете, а потом решила и самостоятельно добывать себе пищу по примеру древних предков. Сейчас эта мать двоих детей проводит много времени на охоте. У её младшего сына выявили аналогичную аллергию, и женщина планирует обучить его охотничьему промыслу с годами. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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