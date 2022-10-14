Депрессия и психические проблемы людей становятся пандемией: академик Онищенко

«Проблема ментального здоровья человечества выходит на первый план… Мы сегодня вправе говорить, что наряду с пандемией COVID-19 есть пандемия психических заболеваний», - сказал об этом Геннадия Онищенко, вступив на радио Sputnik.

«нужно бороться с тревогой и напряжением, следить за психическим здоровьем».

Академик Онищенко высказал в интервью мнение о том, что возросшее количество случаев депрессии и психических проблем у людей после пандемии коронавируса таково, что можно смело говорит о пандемии болезней психики.Ученый добавил, что Россия входит в начальную десятку государств по степени распространения депрессии, занимая четвертое место после Швейцарии (депрессией страдает почти половина, 46 процентов населения), США и Бразилии. Данный перечень составлялся ВОЗ. Согласно сведениям организации, среди россиян депрессии подвержены около 38 процентов.Онищенко заметил, чтоЭксперт посоветовал не прибегать к алкоголю для снятия напряжения и стресса. Если возникли психические проблемы, потеря контроля над эмоциями, постоянная тревожность, нужно обязательно обращаться к специалисту, подчеркнул он.В рядовой ситуации для успокоения можно принять пустырник или успокаивающий чай.Ни в коем случае нельзя заглушать стресс и тревогу с помощью алкоголя, категорично заявил Онищенко.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ученые советуют бывать на природе для укрепления здоровья, в том числе психического.

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