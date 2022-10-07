Ученые советуют бывать на природе для укрепления здоровья

«Периодическое пребывание на природе – это недорогой терапевтический инструмент для сдерживания многих негативных последствий городской жизни, которую люди проводят в плохо вентилируемых помещении и малоподвижности», - заявили научные эксперты.

Немецкие исследователи констатировали, что пребывание на природе улучшает здоровье мозга. Они случайным образом разделили участников своего исследования на две группы. Одна группа совершала часовую прогулку по городскому парку, другая группа столько же времени шла по оживленным улицам. Ученые обнаружили, что у людей, совершавших прогулку на природе, была снижена активность миндалевидного тела, ответственного за ощущения страха и стресса. У людей, которые ходили по улицам, данного эффекта не наблюдалось.Специалисты отметили, что полученные ими результаты подтверждают уже допускавшуюся ранее связь между пребыванием на природе и неврологическим здоровьем. Во время прогулок в условиях природного ландшафта снижается артериальное давление и уровень стресса, к тому же те области мозга, которые отвечают за расслабление и отдых, лучше снабжаются кровью. Все это самым позитивным образом сказывается на состоянии и деятельности ЦНС.Журналом Frontiers in Psychology были опубликованы данные, полученные исследователями Мичиганского университета. Они свидетельствуют, что даже 20 минут прогулок на природе в день может быть достаточно, чтобы заметно снизить уровень гормонов стресса: в частности, кортизола. Высокий уровень этого гормона связан с ослаблением иммунитета, подверженностью сердечно-сосудистым расстройствам, депрессии.По их словам, один лишь вид деревьев способен оказывать оздоровительный эффект. Люди, живущие в более зеленых районах, реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями или диабетом по сравнению с теми, кто живет в условиях судной растительности.Японскими учеными, в свою очередь, было установлено, что регулярные и длительные прогулки в лесу увеличивают количество естественных клеток-киллеров, подмножества лейкоцитов и часть иммунной системы человека.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают справиться с осенней вялостью и потерей тонуса.