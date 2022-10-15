Что нужно есть во время химиотерапии

Овсянка содержит несколько важных питательных веществ, таких как углеводы, белок и антиоксиданты, а также больше полезных жиров, чем большинство злаков. Вы также можете добавить сезонные фрукты, чтобы улучшить вкус и питательную ценность этого блюда.Этот удивительный продукт содержит несколько питательных веществ. Сливочный по консистенции зеленый фрукт особенно богат полезными мононенасыщенными жирами, которые могут помочь снизить уровень «плохого» холестерина и повысить показатели «хорошего».Одним из наиболее распространенных побочных эффектов химиотерапии является усталость. По мнению экспертов, употребление в пищу яиц может помочь бороться с усталостью из-за богатого содержания в них белков и жиров: почти 6 граммов белка и 4 грамма жира в одном яйце среднего размера (44 грамма).Один из лучших перекусов и хороших способов дать организму необходимое количество питательных веществ, которые ему требуются, — это добавить в свой рацион горсть орехов и сухофруктов.Тыквенные семечки богаты жирами, белками и антиоксидантами, такими как витамин Е, которые помогают бороться с воспалением. Поэтому врачи рекомендуют употреблять их во время химиотерапии.Рыба богата жирными кислотами Омега-3 и белком. По мнению экспертов, во время химиотерапии рекомендуется не менее двух порций рыбы в неделю.Смузи готовят из сезонных фруктов, овощей, семян и прочего. Все, что вам нужно сделать, это взять блендер и добавить фрукты и зелень, имеющиеся в вашем холодильнике, и необходимое количество молока, чтобы смешивать все ингредиенты стало легко. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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