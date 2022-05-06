Как сделать питание здоровым: 9 продуктов, которые дают организму до 10 граммов белка
Употребление богатых белком продуктов укрепляет здоровье и способствует долголетию.
Независимо от того, пытается человек набрать мышечную массу, похудеть, либо восстановиться после травмы или болезни, важно, чтобы потребность организма в белке была удовлетворена, говорят врачи. В свою очередь, исследования показывают, что употребление в пищу достаточного количества богатых белком продуктов может улучшить здоровье, давая определенные эффекты. Белковые продукты способствуют долгому насыщению и препятствуют перееданию, позволяют худеть, улучшают контроль уровня сахара в крови, содействуют защите от высокого кровяного давления.
Вот несколько продуктов, способных добавить в рацион до 10 граммов белка и сделать питание более здоровым.
Греческий йогурт. Полстакана греческого йогурта содержит около 11 граммов белка. Также в нем присутствует калий, активизирующий выведение натрия из организма. Помимо этого, в йогурте много кальция, имеются фосфор и магний. Такой букет полезных веществ помогает нормализовать или снизить кровяное давление.
Яйца. По мнению медиков, добавление яиц в рацион является одним из самых здоровых и доступных способов дать своему организму больше белка и питательных веществ. В одном яйце содержится около 6 граммов белка, так что вам нужно два яйца, чтобы добавить в свой дневной рацион 12 граммов белка.
Ореховое масло. Две столовые ложки арахисового масла могут дать вам 8 граммов белка. С таким маслом следует есть необработанные фрукты или овощи – это обеспечит лучшее усвоение их витаминов.
Творог. Треть чашки творога содержит порядка 9 граммов белка. Данный продукт также рекомендуется есть с фруктами, овощами, орехами, медом, зеленью. В некоторых блюдах с сыром можно использовать для замены творог, это понизит их калорийность.
Чечевица. Полстакана чечевицы содержит около 9 граммов белка. Дополнительно она насыщена другими питательными веществами, такими как железо, калий, фолиевая кислота, клетчатка. Употребление чечевицы, как всех бобовых, эффективно улучшает контроль уровня сахара в крови.
Цельнозерновые продукты. Цельнозерновой хлеб и макаронные изделия содержат гораздо больше белка, чем их аналоги из рафинированного зерна. Два ломтика цельнозернового хлеба могут дать около 11 граммов белка.
Тофу. Как и другие соевые продукты, он богат не только белком, но и клетчаткой, кальцием, фолиевой кислотой, железом.
Рыбные консервы. Добавляйте рыбные консервы в салаты или бутерброды, старайтесь использовать их в разных кулинарных вариантах – это не только увеличит ваше потребление белка, но и улучшит питание в целом.
Пищевые дрожжи. Одна столовая ложка пищевых дрожжей содержит около 8 граммов белка. Их можно добавлять в заправки для салатов, смеси специй, а также использовать в качестве растительного заменителя пармезана для посыпки блюд.
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