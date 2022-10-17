Судороги в ногах могут быть признаком тромбов

«Если ощущается болезненность в ногах, напоминающая растяжение мышцы, и при этом конечность выглядит опухшей, покрасневшей или побледневшей, является горячей на ощупь, – нужно как можно скорее обратиться к врачу, потому что может требоваться оперативное лечение».

Человеческий организм сам формирует тромбы: такие кровяные сгустки необходимы при сосудистых повреждениях, для которых они служат заплаткой. Впоследствии тромбы должны растворяться, но иногда этого не происходит и развивается тромбоз.Врач-кардиолог Анна Панова сообщила в беседе с «МедикФорум», что нерастворенные сгустки крови могут возникнуть в любом месте тела, но часто они образуются внутри артерий, которые блокируют приток крови к ногам. При этом возрастает риск развития тромбоза глубоких вен (ТГВ) и его признаков в виде судорог.Такие судороги ощущаются, когда мышцы начинают сокращаться без предупреждения, – они могут длиться от нескольких секунд до нескольких дней и быт болезненными в разной степени. Возникнуть подобные спазмы могут в любой момент, но при тромбозе они часто беспокоят человека ночью, несмотря на то, что тело находится в состоянии покоя.Кардиолог поделилась следующей рекомендацией.Болевым ощущениям, характеризующим тромбы, присущи специфические характеристики. По мере того, как сгусток ухудшается, человек можете ощущать от тупой до сильной боли. При этом боль может пульсировать в ноге, руке или животе. В отличие от боли из-за растянутой мышцы, которая обычно проходит после растяжения или отдыха, боль от тромба не проходит и со временем обычно усиливается.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что болезненность в трех областях тела может быть сигналом о повышении уровня холестерина.

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