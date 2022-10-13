Боль в трех областях тела может быть сигналом о повышении уровня холестерина

Обостряется при движении, физических нагрузках..

Проходит при отдыхе, прекращении движения.

Помимо боли в мышцах ног ощущаются онемение, слабость, тяжесть, усталость.

«Жгучая или ноющая боль при ЗПА ощущается в икрах, ступнях и пальцах ног – иногда она может проявляться во время отдыха, особенно ночью, в положении лежа, заставляя человека искать положение, которое бы облегчило ее», - предупредили медики.

Высокий уровень холестерина известен как «тихий убийца», поскольку его накопление в артериях часто происходит без заметных внешне симптомов – при этом для человека резко возрастают риск сердечных заболеваний и инсульта. Но иногда сигналом о повышении уровня холестерина становятся болевые ощущения – в особенности, если это боли в ногах.По словам специалистов Кивлендской клиники, скопившийся холестерин может сужать кровеносные артерии, в результате чего ограничивается приток крови к некоторым областям тела. Ноги из-за такого ограничения страдают особенно ощутимо, подвергаясь заболеванию периферических артерий (ЗПА).Эксперты перечислили следующие особенности холестериновой боли в ногах.Клиника добавляет, что испытываемая боль может быть достаточно сильной, чтобы ограничивать подвижность человека – он перестает заниматься видами деятельности, которые требуют активной ходьбы или бега.Кроме того, холестериновые боли могут ощущаться в других областях тела – бедрах и ягодицах. Если такие боли возникают периодически, нужно записаться на прием к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания бывают заметны для врача на лице пациента.

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