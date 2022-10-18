Почему начали болеть кончики пальцев

Все кожные заболевания неприятны, но особый дискомфорт доставляют те, которые поражают руки. Эти проблемы трудно поддаются лечению, поскольку необходимо всё время смазывать руки кремом, из-за чего нельзя вести обычную повседневную жизнь. Экзема может поражать кончики пальцев, вызывая сухость, шелушение и боль. Следует избегать мыла и использовать густые смягчающие кремы.Болезненные кончики пальцев также могут быть признаком распространённой проблемы с кровообращением под названием болезнь Рейно. Они могут выглядеть при этом морщинистыми и менять цвет, становиться белыми или даже фиолетовыми, пациенты чувствуют боль или онемение. Симптомы провоцируются изменениями температуры, например, при холодной погоде, а также возникают из-за стресса и употребления кофеина.Есть и более необычные заболевания, которые могут повлиять на внешний вид кончиков пальцев. К ним относятся ревматологические состояния вроде волчанки или системного склероза, которые поражают несколько частей тела и соединительную ткань. Кожа может затвердеть и стать толстой, из-за чего суставы в пальцах будут тугоподвижными и болезненными. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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