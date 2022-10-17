Почему врачей не интересует клитор

Некоторые американские эксперты сравнивают вульву с маленьким городком где-нибудь на Среднем Западе, который почти никому не интересен. Даже при медицинском осмотре гинекологи проходят сквозь этот орган, едва обращая на него внимание, чтобы сосредоточиться на шейке матки и самой матке. Именно там и происходит основное медицинское действо. Например, УЗИ, мазок Папаниколау, туда устанавливают внутриматочную спираль, и именно здесь проходят роды. Если вульва - это недооценённый город, то клитор - это местный придорожный бар, который вообще не интересен ни одному живому созданию.Эксперты в области сексуального здоровья в США говорят, что клитор игнорируется практически 100% врачей. И это происходит ещё на стадии обучения в медицинских вузах. Медики ничего не могут вспомнить по поводу этого органа. Если он когда-то и упоминается на лекциях, то исключительно побочно. А ведь врачи любят сосредоточить свои усилия только на том, что они хорошо знают, чтобы не показывать слабость пациенту.Ещё в 2018 году исследование показало, что из-за отсутствия осмотра вульвы и клитора врачи регулярно игнорируют состояние сексуального здоровья. В результате, у четверти женщин образуются клиторальные спайки, которые могут вызывать раздражения, боли и снижение сексуального удовольствия. Ситуацию в этой области необходимо пересмотреть, поскольку всё человеческое тело одинаково заслуживает внимание врачей. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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