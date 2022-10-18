Найден способ быстро забыть про своего бывшего

У всех есть вещи, или люди, о которых мы хотели бы забыть. Это может быть и какой-то неловкий момент в жизни или бывший романтический партнер. И вот исследователи установили, что воспроизведение звуков людям во время сна может помочь забыть неприятные воспоминания. Команда из Йоркского университета надеется, что добытые ими результаты проложат путь к методам ослабления травмирующих и навязчивых воспоминаний.Этот эффект, вероятно, возникает из-за некоторой формы конкуренции между прерывающимися воспоминаниями. Так, можно взять один аспект предыдущей памяти, например, реальное место, где произошло событие, и связать его с новым событием. 29 добровольцев выучили две пары слов. Например, Гарри Стайлс и велосипед как одну пару, а велосипед и замок как другую.При обучении этим парам они также слышали, как вслух проигрывалось слово велосипед. Затем участники засыпали, а когда у них наступала фаза медленного или глубокого сна, им проигрывали слово велосипед. После пробуждения проходила проверка памяти, и люди, которые не слышали эти звуки, сохраняли память о своей паре, а добровольцы после проигрывания звуков во сне забывали ассоциацию с другой парой. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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