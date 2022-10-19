Ученые занялись теми, кто ненавидит будильник

Французские учёные установили, что 57% людей любят дремать, то есть при звуке будильника они не просыпаются окончательно, а давят на кнопку и снова погружаются в полусон на некоторое время. При этом и учёные, и врачи уже много раз советовали этого не делать, но данный акт дремы и то, почему мы так к нему стремимся, остаётся практически неизученным. Большая часть наших сведений о дремоте взята из научных работ по поводу сна, стресса и связанным с этим поведением.Будильники и смартфоны имеют кнопки повтора. А это значит, что когда мы выключаем звонок будильника, через 10-15 минут он повторяется, и человек пробуждается вновь. Эксперты обычно против этого, но теперь исследователи получили научные данные о степени распространённости данного явления. Многие люди давят на кнопку будильника из-за хронической усталости. Только каждый третий из нас высыпается нормально, а это значит, что мы обращаемся и к другим средствам борьбы с усталостью.В исследовании приняли участие 450 взрослых, работающих полный рабочий день. Они заполняли ежедневные опросы и анкеты, а специальные переносные устройства измеряли продолжительность сна и частоту сердечных сокращений. Женщины на 50% чаще мужчин по утрам после звонка будильника впадали в дрёму. При этом у любителей дремать отмечалось меньшее количество шагов и больше беспокойств во время ночного отдыха. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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