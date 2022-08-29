Нажатие кнопки повтора на будильнике негативно сказывается на здоровье

"Нажатие на кнопку повтора будильника может вызвать у организма изрядное количество стресса, который может проложить путь к другим осложнениям со здоровьем в будущем. У спящих, которые ставили несколько последовательных будильников, чтобы проснуться, учащалось сердцебиение. Ваше тело ненавидит просыпаться от будильника, потому что он пугает вас до смерти, у вас учащается сердцебиение и повышается уровень гормонов стресса. Кажется немного странным повторять это со своим телом по утрам", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Сон, который мы дарим себе после звонка будильника, далеко не продуктивный. Многократное нажатие кнопки повтора может сделать больше, чем просто нарушить непрерывность сна.Может, это и не убьет вас, но ты точно не настроишься на нужный день. Врач добавила, что те, кто вздремнет, вряд ли войдут в состояние восстановительного сна после того, как сработает их первый будильник, поэтому нажатие кнопки повтора может быть контрпродуктивным. Короткие последовательные периоды сна могут оставить тело вялым, но осложнения на этом не заканчиваются.Каждую ночь организму необходимо проходить четыре стадии сна. Через девять минут снова срабатывает будильник. Необходимость внезапно вывести тело из сна может вызвать стресс тела. Кортизол естественным образом вырабатывается при пробуждении, но нажатие кнопки повтора может вызвать чрезмерное количество гормона стресса. Если высокий уровень кортизола станет хроническим, это может подготовить почву для нескольких заболеваний.Ранее МедикФорум писал о том, что красное вино облегчает боль в суставах.