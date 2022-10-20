Эта вредная привычка ускоренно старит наше тело

Американские ученые опубликовали итоги исследования, которое показало, как сидячий образ жизни воздействует на жителей разных стран. Это одно из крупнейших наблюдений по данному вопросу, однако оно далеко не первое, раскрывающее грустную правду. К сожалению, её категорически не желают услышать многие люди, почти не встающие с офисного кресла или с домашнего дивана.Исследование показало, что пребывание в сидячем положении в течение длительного периода времени ежедневно и без перерывов ускоренно старит наше тело. Отметим, что сидячая работа всегда представляла угрозу для здоровья. Но с начала пандемии работа из дома становится всё более распространённой, а значит, и опасной, поскольку люди совсем перестали двигаться и даже не выходят на работу.Исследование продемонстрировало, что во всех изученных группах большее время в сидячем положении приводило к большему риску осложнений со здоровьем. Если мы проводим в сидячем положении от 6 до 8 часов в день, то риск заболеваний сердца и преждевременной смерти увеличивается на 12-13%, по сравнению с людьми, которые сидят менее 4 часов в день. А ведь многие из нас не встают и 10, и 12 часов. В этом плане по курение производит на наше здоровье практически такое же вредное воздействие, как и любимый диван. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.