Грипп связан с повышенным риском инсульта

«Грипп и гриппоподобные заболевания связаны с повышенным риском инсульта. В частности, вероятность ишемического инсульта мозга увеличивается почти на 40 процентов в течение 15-дневного периода после перенесенного гриппа», - констатировали специалисты из AHA.

«Без сохранения полезных кишечных бактерий противовирусные гены не включатся, пока не сработает иммунный ответ. Иногда это происходит слишком поздно, на стадии многократного размножения вируса по клеткам тела – в этом случае чрезмерно сильный иммунный ответ практически неизбежен. Для систем организма он может быть разрушительным», - заявили авторы работы.

Грипп наряду с простудой, обычно вызывает неприятные состояния, сопровождаемые рядом симптомов. По мере выздоровления обычно наступает улучшение, но исследование показало, что грипп может иметь долгосрочные последствия, и одним из них является подверженность перенесших его людей инсульту.По словам ведущего автора исследования, доктора Амелии Беме, учеными было обнаружено, что связь между гриппоподобным заболеванием и инсультом сохраняется одинаковой у людей, живущих в сельской и городской местности, а также у мужчин и женщин.Но почему грипп увеличивает риск инсульта?По версии специалистов, причиной тому становится очень сильное воспаление, возникающая при гриппе как реакция со стороны иммунной системы. Такого же рода воспаление играет ключевую роль в возникновении сердечных заболеваний у части людей как осложнений после перенесенного гриппа.В свою очередь, исследование 2019 года, опубликованное Институтом Фрэнсиса Крика, постулирует, что реакции организма на грипп могут зависеть от приема антибиотиков. Неправильное использование этих лекарств уничтожает полезные кишечные бактерии, что делает организм более уязвимым для вирусов, ослабляет его защитные силы, уничтожает устойчивость к гриппу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при лечении простуды заставлять человека пропотевать может быть очень опасно

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