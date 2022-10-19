Процедуры по выделению пота при простуде опасны для сердца: врач

«Популярный способ при лечении ОРВИ – выпить горячего чая и пропотеть под одеялом – является распространенным заблуждением. Излишнее нагревание тела только увеличит нагрузку на сердце и сосуды», - сказал Тяжельников в комментарии агентству «Москва».

«Стрессовые условия парилки или горячей ванны создадут дополнительную нагрузку на сердце, сосуды, с которой организм может не справиться», - предупредил медик.

Одним из популярных у россиян способов лечения ОРВИ является применение различных согревающих процедур, способствующих тому, чтобы заболевший человек «как следует пропотел». Врач Тяжельников сообщил в интервью, что подобный метод лечения простуды является потенциально опасным.Специалист напомнил, что когда инфицированный организм включается в борьбу с простудой, он сам начинает повышать температуру в качестве ответной реакции на проникновение вируса. Такой жар создает гибельные условия для распространителя вируса, к тому же в теле происходит ускорение обмена веществ и кровообращения – все специально для того, чтобы патоген как можно быстрее был нейтрализован и выведен. Подобная борьба с возбудителем болезни заставляет органы работать с большим напряжением. Если создавать дополнительные условия, подвергая организм еще большему нагреву, он ощущает увеличенную нагрузку, и его напряжение лишь возрастает.Тяжельников добавил, что процедуры согревания при простуде уместны только если заболевший страдает от озноба, сам ищет утепления. Если нет лихорадки и простудившийся не мерзнет, дополнительный нагрев включая парилку или горячую ванну, может лишь навредить.Ранее портал MedikForum.ru писал о распространенных ошибках в лечении больной спины.

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