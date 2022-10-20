Депрессию лучше лечить электрошоком

Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что около 5% взрослого населения нашей планеты в настоящий момент страдает депрессией. Все они сталкиваются с грустью, раздражительностью, потерей удовольствия от обычной деятельности, которая ранее это удовольствие доставляла, необъяснимыми болями или усталостью в течение нескольких недель и свыше. Если они обращаются за профессиональной помощью, то в большинстве случаев им предлагается психотерапия или лекарства из категории антидепрессантов, но статистика показывает, что помогает всё это не более 40% жертв депрессивных расстройств.Когда депрессия перетекает в тяжелую стадию, возникает риск самоповреждений и суицида. В этом случае на помощь могут прийти два набирающие популярность метода лечения - электросудорожная терапия или препарат эскетамин в назальной форме, который был одобрен в США именно для лечения депрессии. Однако до последнего времени учёные не сравнивали эффективность двух этих методик, и вот теперь в Гарварде данный пробел восполнили. Они провели метаанализ 6 исследований, оценивающих отдельно эффективность электросудорожной терапии и отдельно эскетамина.Все эти исследования независимо друг от друга подтвердили, что ЭСТ более эффективна, чем эскетамин в деле облегчения симптомов тяжелой депрессии. Неизменность эффективности электросудорожной терапия наблюдалась и с учётом различий по возрасту, полу или географическому положению. Если у человека нет противопоказаний к ЭСТ, он несомненно выиграет при лечении тяжелой депрессии. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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