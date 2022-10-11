Депрессию будут лечить трехминутными сеансами тока ежедневно

Трехминутная вспышка слабого электромагнитного тока способна облегчить тяжёлую депрессию, не поддающуюся лечению. Пациенты из Франции обнаружили значительное улучшение своих симптомов, оно отмечалось даже у тех, кто до этого безуспешно испробовал до 6 различных типов антидепрессантов. Причём у некоторых жертв депрессии её симптомы после этой терапии не появлялись, как минимум, в течении 6 месяцев.Сегодня основными методами лечения тревожных расстройств и депрессии является когнитивно-поведенческая терапия, а также медикаментозное лечение или антидепрессанты К сожалению, в 55% случаев лекарства не помогают, пациенты на них не реагируют, зато имеется риск побочных эффектов. Тем ценнее прерывистая стимуляция всплеска - форма воздействия на мозг с помощью внешнего магнитного поля. Эта методика отличается от электросудорожной терапии - довольно спорного метода лечения тяжелой депрессии, при котором небольшой электрический ток проходит через мозг находящегося под общей анестезией пациента. Данная методика связана с долговременной потерей памяти.Для нового метода анестезии не требуется, близко к коже головы помещается веслообразное устройство с электромагнитной катушкой. Через него пропускают ток, создавая всплески электромагнитной энергии каждые 8 секунд. Они нацелены на дорсолатеральную левую область префронтальной коры головного мозга, которая участвует в регулировании настроения. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.