Обнаружено научное средство от облысения

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Обнаружено научное средство от облысения

Учёные из Японии создали волосяные фолликулы в клеточных культурах. Их имплантировали мышам, и они обеспечили рост волос волос с эффективностью в 100%. 

Команда из Национального университета Йокогамы в Японии создала волосяные фолликулы в чашках Петри на основе эмбриональных клеток кожи мышей. Потенциально это может стать настоящим прорывом в деле лечение выпадения волос. Учёные контролировали пространственное расположение двух типов клеток - эпителиальных и мезенхимальных. Эпителиальные клетки представляют собой разновидность, которая покрывает внутренние и внешние поверхности тела, а мезенхимальные - это мультипотентные стволовые клетки, содержащиеся в костном мозге и играющие важную роль в формировании и восстановлении скелетных тканей. 

Создано стопроцентно эффективное средство лечения облысения


Развитие волосяных фолликулов координируется взаимодействиями между этими клетками. Хотя процедура не была протестирована с использованием человеческих клеток, полученные выводы позволяют предположить, что фолликулы могут быть имплантированы в чью-то голову и там регенерировать. Будущие исследования в конечном итоге способны приоткрыть новые возможности в деле разработки стратегии лечения выпадения волос на фоне алопеции - распространённого аутоиммунного заболевания кожи. 

Уколы от облысения считают мощными


В России более трех миллионов человек страдают от алопеции, а само выпадение волос в целом очень распространенное - с ним сталкиваются более 80% мужчин. При этом женщины от него не застрахованы, почти половина представительниц прекрасного пола в течение жизни страдает от значительного выпадения волос. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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Национальный университет Йокогамы

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расположенный в Иокогаме, префектура Канагава, Япония. Основан в 1876 году

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Теги : лечение облысения, выпадение волос