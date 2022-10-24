Обнаружено научное средство от облысения

Команда из Национального университета Йокогамы в Японии создала волосяные фолликулы в чашках Петри на основе эмбриональных клеток кожи мышей. Потенциально это может стать настоящим прорывом в деле лечение выпадения волос. Учёные контролировали пространственное расположение двух типов клеток - эпителиальных и мезенхимальных. Эпителиальные клетки представляют собой разновидность, которая покрывает внутренние и внешние поверхности тела, а мезенхимальные - это мультипотентные стволовые клетки, содержащиеся в костном мозге и играющие важную роль в формировании и восстановлении скелетных тканей.Развитие волосяных фолликулов координируется взаимодействиями между этими клетками. Хотя процедура не была протестирована с использованием человеческих клеток, полученные выводы позволяют предположить, что фолликулы могут быть имплантированы в чью-то голову и там регенерировать. Будущие исследования в конечном итоге способны приоткрыть новые возможности в деле разработки стратегии лечения выпадения волос на фоне алопеции - распространённого аутоиммунного заболевания кожи.В России более трех миллионов человек страдают от алопеции, а само выпадение волос в целом очень распространенное - с ним сталкиваются более 80% мужчин. При этом женщины от него не застрахованы, почти половина представительниц прекрасного пола в течение жизни страдает от значительного выпадения волос. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.