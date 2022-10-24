Не стоит бояться увеличения веса при гипертиреозе

Исследователи из Университета Бирмингема провели первое крупное наблюдение, где использовались популяционные и больничные данные для выяснения долгосрочных последствий различных методов лечения гипертиреоза. Введение радийода при гипертиреозе связано с улучшением выживаемости пациентов, оно не увеличивает резко риск ожирения. Однако, в целом, опасность серьезных неблагоприятных последствий для сердца у пациентов с гипотиреозом составляла почти 10% вне зависимости от используемого метода лечения.Это исследование предполагает неожиданные, но обнадеживающие результаты. Открытие того, что радиоактивный йод не приводит к увеличению веса, противоречит многочисленным предыдущим исследованиям, которые убедительно и последовательно демонстрировали рост массы тела после введения в организм радиоактивного йода. Однако эти результаты подтверждают знания о том, что лечение гиперактивности щитовидной железы приводит к увеличению продолжительности жизни даже при некотором росте массы тела.Гипертиреоз связан с серьёзными долгосрочными кардиометаболическими проблемами, а также повышенной смертностью, так что его лечение необходимо. При терапии потерянный в результате гипертиреоза вес обычно восстанавливается, а также может даже быть набран сверх нормы, что приводит к ожирению и сопутствующим рискам для здоровья. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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