Просмотр телевизора повышает риск старческого слабоумия

В пожилом возрасте основной вид досуга - это просмотр телевизора. К сожалению, малоподвижный образ жизни и такой когнитивно-пассивный его вариант на 24% повышает риск развития деменции, как показало исследование. Также установлено, что если пожилые люди вместо телевизора работали за компьютером, то у них вероятность старческого слабоумия уменьшалась на 15%, поскольку это когнитивно-активное занятие.При просмотре телевизора мы всего лишь наблюдаем за тем, что нам показывают, но особо ни о чём не думаем. Когда же мы сидим за компьютером, то сами выбираем то, что нам читать или смотреть, то есть проводим определённый мыслительный процесс. А в этом случае происходит стимулирование интеллекта, что является своего рода тренировкой для ума.Правда, исследование однозначно показало, что и в том и в другом случае пожилые люди всё-таки сидели. А сидячий образ жизни негативно влияет на здоровье и приближает старческое слабоумие. Поэтому если у пенсионера есть достаточно сил для того, чтобы двигаться, лучше сидеть как можно меньше. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.