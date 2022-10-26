5 утренних привычек при высоком сахаре

Увлажнение является вашей первой и главной необходимостью, как только вы просыпаетесь. Вода способствует снижению уровня сахара в крови и тем самым поддержанию баланса. Вода разбавляет сахар в крови, поэтому дефицит воды может вызвать множество проблем.Белок является еще одним питательным веществом, которое, как известно, помогает снизить уровень сахара в крови. Включите его в свой план завтрака. Кроме того, это поможет вам оставаться сытым и энергичным в течение дня.Кофе может повысить уровень сахара в крови. Кофеин является основным виновником этого. Гормон стресса в организме резко повышается из-за кофеина, за которым следует каскад событий, повышающих уровень сахара в крови.Активность, особенно утром, задействует наши мышцы и начинает снижать уровень сахара в крови. А мышцы используют глюкозу для получения энергии, и когда мы тренируемся, то извлекаем сахар из кровотока.Испытывать стресс рано утром очень плохо для всего здоровья, и особенно для уровня сахара в крови. Так что избегайте этого и начните свой день как можно спокойнее. Такие занятия, как медитация, прогулки, йога и просто чтение приятной книги, могут принести пользу людям, страдающим от стресса и беспокойства. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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