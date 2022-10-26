Назван способ перестать терять ключи

Для людей со слабой памятью, которые всё время забывают, куда положили те или иные предметы, появилась надежда. Американские ученые предлагают неортодоксальную методику борьбы с подобной забывчивостью. К примеру, если вы все время забываете, где ваши ключи, пусть любимый человек звенит ими в тот момент, когда вы спите. Это поможет вспомнить, где находятся ключи, и не терять их в будущем.Воспроизведения звука шагов поможет вспомнить, где вы оставили свою обувь, а звук двигателя автомобиля воскресит в памяти место, куда вы его в последний раз припарковали. Исследователи считают, что прослушивание связанных с объектами звуков помогает реактивировать память на их местоположение и более эффективно сохранить эти знания в мозге.Правда, проведенное исследование на эту тему было небольшим, в нём приняли участие всего 5 человек. Им показывали разные объекты вроде обуви, ключей и автомобилей на экране, воспроизводя связанные с ними звуки. Но когда эти звуки проигрывали во время сна, то добровольцы гораздо лучше вспоминали расположение объектов на следующее утро. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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