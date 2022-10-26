Почему вы можете проснуться с головной болью утром

«Головные боли по утрам нередко бывают связаны с болями напряжения. В этом случае решением проблемы может стать новая подушка или более жесткий матрас», - сообщила невролог в беседе с «МедикФорум».

«Но также утренняя головная боль может означать что-то более серьезное – например, развитие ночной гипогликемии из-за диабета, аллергию, неврологические нарушения. Если вы продолжаете просыпаться с головной болью в течение длительного периода времени, вам следует уточнить ее причины у врача», - посоветовала эксперт.

Просыпаясь утром с «тяжелой» головой, спросите себя: не слишком ли велика ваша подушка? По словам врача, когда плечи спящего человека не могут опуститься должным образом, шея и верхняя часть спины испытывают сильное напряжение.Бруксизм, характеризуемый сильным сжиманием зубов или скрежетание ими ночью, может вызвать сильное напряжение в области челюсти, которое также способствует появлению головных болей. Врач добавила: такой скрежет часто вызывается стрессом, так что антистрессовые меры могут помочь справиться с проблемой.Некоторые люди храпят очень громко. Возникающие при этом вибрации бывают настолько сильными, что человек может проснуться утром с головной болью. Прежде всего, это типично для людей, страдающих апноэ во сне – очень опасным нарушением с остановками дыхания во сне, требующим лечения.В норме ночью сердце тоже «отдыхает»: частота сердечных сокращений во время сна снижается примерно на десять ударов в минуту. Но если ночью возникает какой-либо стрессовый фактор – громкий шум, телефонный звонок или беспокойство – это ведет к всплеску стрессовых гормонов и увеличивает сердцебиение. Как результат, повышается артериальное давление, и вы можете проснуться утром с головной болью.Если утренние головные боли нечастые, то в основном они достаточно безобидные. Зачастую такой дискомфорт бывает связан с обезвоживанием или спертым воздухом, т.е. нехваткой кислорода в спальне.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что тяжелые реакции людей на магнитные бури говорят о проблемах со здоровьем.

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