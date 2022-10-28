Каковы самые очевидные признаки воспаления мозга

Одним из наиболее распространённых инфекционных заболеваний мозга является менингит. Это воспаление оболочек, окружающих мозг. При менингите у вас могут появиться такие проблемы, как дезориентация в пространстве, спутанность сознания. Нередко отмечаются изменения личности, галлюцинации и очевидное снижение интеллекта. Ещё один тревожный симптом, свидетельствующий об инфекции мозга, это непроходящая, то есть очень долгая головная боль. Опять-таки, её ни в коем случае нельзя игнорировать.При инфекционных поражениях мозга наблюдаются расстройства речи, то есть человек вдруг начинает говорить нечётко, произносит странные слова, неправильно выстраивает предложения, или просто говорит нечленораздельно. Также у него нарушается и восприятие речи других людей, хотя они говорят на правильном и понятном для него языке. В каких-то случаях это свидетельствует об инсульте, но в большинстве случаев - о воспалительных поражениях мозга, характеризующихся как кратковременными, так и долговременными нарушениями его функций.Обращайте внимание на судороги, у которых тоже бывают различные причины. Порой они свидетельствуют об инфекциях мозга, как вирусных, так и бактериальных, которые распространяются на нервную систему и возникает внезапно, без предупреждения. Резкие перепады настроения и изменения поведения тоже должны настораживать. Есть вероятность того, что они спровоцированы заражением мозга. Отметим, что наиболее распространенным симптомом инфекции головного мозга является лихорадка, и если она сопровождает любой из названных выше признаков, не мешкая обращайтесь в скорую помощь. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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