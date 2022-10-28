Врач назвал предел нормального артериального давления

Эксперты ВОЗ и Американской кардиологической ассоциации полагают, что любое давление выше 120/80 уже является патологией, при которой требуется лекарственная терапия и изменения образа жизни. Однако врач Айгуль Ахметова считает, что существуют верхние и нижние границы нормы. Нижняя граница это 90/60, и если ваша давление меньше, то вы гипотоник. Верхняя граница - 140/90, и если давление выше, то этот человек гипертоник, которому требуется приём лекарственных средств. Как правило, он бывает пожизненным.Доктор Ахметова рассказала, что молодые люди должны раз в три года навещать врачей и в том числе измерять артериальное давление. При этом не существует такого понятия, как нулевой риск повышенного давлению в силу возраста. Повышенным давление может быть даже у ребёнка, и сам возраст не является стопроцентной защитой от гипертонии. Тем более, что эта патология активно молодеет и встречается всё чаще.При гипертонии нужно особое внимание обращать на физические нагрузки. Так, перенапряжение в спортзале категорически противопоказано, поскольку это может привести к ещё большему увеличению давления и, как следствие, инсульту или инфаркту. А вот умеренные физические нагрузки вроде скандинавской ходьбы и плавания, напротив, обязательны для гипертоника, если он на это способен. Также нужно употреблять меньше жирной пищи с большим количеством калорий, не налегать на кофеин и воздерживаться от нервного перенапряжения. Особое внимание отдыху - при гипертонии предельно важно высыпаться. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.