Гипертония: врач Варфоломеев назвал простую привычку, которая легко снижает артериальное давление
Поддержание артериального давления на нормальном уровне необходимо для поддержания сердечно-сосудистого и общего состояния здоровья.
Сон в полдень может снизить кровяное давление. Впоследствии, помимо того, что помогает кому-то выздороветь, дневной сон может иметь потенциал для улучшения их здоровья.
Кардиолог Олег Варфоломеев сказал: специально для МедикФорум:
«Полуденный сон, по-видимому, снижает уровень артериального давления в той же степени, что и другие изменения образа жизни».Ссылаясь на сокращение потребления соли и алкоголя, врач добавил:
«Например, сокращение потребления соли и алкоголя может снизить уровень артериального давления на 3–5 мм рт. В целом, сон в полдень был связан с падением артериального давления на 5 мм рт. Эти результаты важны, потому что падение артериального давления всего на 2 мм рт. ст. может снизить риск сердечно-сосудистых событий, таких как сердечный приступ, до 10 процентов».
Если кто-то может позволить себе роскошь вздремнуть в течение дня, это также может принести пользу при высоком кровяном давлении.
Сон в полдень является лишь одним из нескольких методов снижения артериального давления, другие включают в себя:
- Сокращение потребления соли
- Снижение потребления алкоголя
- Регулярное упражнение
- Сбалансированная диета
- Отказ от курения
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