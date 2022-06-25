Гипертония: врач Варфоломеев назвал простую привычку, которая легко снижает артериальное давление

«Полуденный сон, по-видимому, снижает уровень артериального давления в той же степени, что и другие изменения образа жизни».

«Например, сокращение потребления соли и алкоголя может снизить уровень артериального давления на 3–5 мм рт. В целом, сон в полдень был связан с падением артериального давления на 5 мм рт. Эти результаты важны, потому что падение артериального давления всего на 2 мм рт. ст. может снизить риск сердечно-сосудистых событий, таких как сердечный приступ, до 10 процентов».

Сокращение потребления соли

Снижение потребления алкоголя

Регулярное упражнение

Сбалансированная диета

Отказ от курения