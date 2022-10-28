Постоянное чувство тревоги может указывать на опасное заболевание

«Людям, которые помимо постоянной тревожности отмечают у себя хроническую усталость, нарушения сна и отсутствие интереса к жизни, нужно обратиться за помощью к психотерапевту», - отметила эксперт, говоря о проявлении депрессии.

«Также постоянная тревога может быть одним из признаков шизофрении»,- продолжила Диана Лобанова, беседуя с «Лентой.ру».

В интервью специалиста были перечислены пять наиболее часто встречающихся ментальных патологий. Одной из них Лобанова назвала депрессию. В этом состоянии снижается интерес к жизни, мотивация к действиям.Кроме того, постоянное чувство тревоги может указывать на такое опасное заболевание как деменция. В ее случае у человека происходит прогрессирующее со временем и ухудшение когнитивных функций – стирается способность к запоминанию, узнаванию; возникают проблемы с ориентированием и другие. Все это влияет на качество жизни и способствует развитию беспокойства, раздражительности, тревожности.Психолог уточнила, что при заболевании шизофренией человек способен одномоментно испытывать разные эмоции, например, позитивные и негативные, и это может порождать постоянную внутреннюю тревогу.Другие медицинские причины такого чувства – это аутистические расстройства, а также биполярное аффективное расстройство, при которых человек может подвергаться резким перепадам настроения. Лобанова подчеркнула, что все названные состояния требуют профессиональной медицинской помощи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как отличить сильную головную боль от кровоизлияние в мозг.

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