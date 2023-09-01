Эндокринолог Гуреева: низкие дозы аспирина снижает риск развития диабета на 15 %

"Исследовательская группа обнаружила, что использование низких доз аспирина среди людей в возрасте 65 лет и старше может снизить риск развития диабета 2 типа на 15 процентов. В исследовании изучалось влияние 100 мг аспирина на возникновение диабета и уровень сахара в крови натощак", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева, комментируя исследование специально для МедикФорум

Подробности исследования

«Ранее опубликованные результаты исследования показали, что аспирин не продлевает здоровую независимую жизнь, но связан со значительно повышенным риском кровотечений, прежде всего в желудочно-кишечном тракте. Основные рекомендации по назначению теперь рекомендуют пожилым людям принимать аспирин ежедневно только при наличии медицинских показаний, например, после сердечного приступа».

Диабетом страдают миллионы людей во всем мире, и статистика не показывает никаких признаков замедления. По данным ВОЗ к 2025 году более пяти миллионов человек будут диагностированы с этим хроническим заболеванием.Риск развития диабета увеличивается с возрастом, поэтому люди старше 40 лет чаще страдают от проблем с уровнем сахара в крови .Но новые исследования показывают, что популярные лекарства, отпускаемые без рецепта, могут снизить риск развития хронического заболевания у пожилых людей.Опираясь на предыдущее исследование, исследователи включили в исследование людей в возрасте 65 лет и старше, живущих в местных сообществах и не страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, физическими недостатками, ограничивающими независимость, и деменцией.Затем этим субъектам исследования ежедневно давали либо низкие дозы аспирина, либо плацебо. Приступ диабета определялся как самоотчет о диабете, начало приема сахароснижающих препаратов и уровень сахара в крови натощак выше 7,0 ммоль/л или выше при ежегодных контрольных визитах.В исследовании приняли участие в общей сложности 16 209 участников, из которых 8 086 были рандомизированы для приема аспирина и 8 123 для приема плацебо.За период наблюдения в течение 4,7 лет было зарегистрировано 995 случаев диабета. Около 459 в группе аспирина и 536 в группе плацебо.По сравнению с плацебо, у участников, принимавших аспирин, наблюдалось снижение заболеваемости диабетом на 15 процентов и более медленные темпы повышения уровня сахара в крови натощак.Хотя результаты выглядят многообещающе, в настоящее время необходимы дополнительные исследования. Учитывая растущую распространенность диабета 2 типа среди пожилых людей, потенциал противовоспалительных средств, таких как аспирин, для предотвращения диабета 2 типа или повышения уровня глюкозы требует дальнейшего изучения.Более того, даже низкие дозы аспирина небезопасны.Хотя эти новые результаты представляют интерес, они не меняют клинических рекомендаций по использованию аспирина пожилыми людьми в настоящее время.Ранее МедикФорум писал о пользе смузи из сезонных продуктов.

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