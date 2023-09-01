Диетолог Пономарева: эта диета поможет вам стабильно худеть

«Самое важное — это обеспечить достаточное количество белка в своем рационе, чтобы сохранить мышечную массу. Если вы хотите похудеть безопасно и эффективно, убедитесь, что вы потребляете не менее 50 г белка в день и что ежедневное потребление белка распределено между тремя основными приемами пищи, так как так он лучше усваивается», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Обычно я ем на завтрак два яйца (15 г белка) или копченую рыбу (25 г белка). Я слежу за тем, что я получаю как минимум 20 г белка во время обеда и ужина», — сказала она.

Правильные углеводы





Если вы когда-либо сидели на диете, вы, вероятно, знаете, как это разочаровывает, наконец, достичь своей цели, но вес снова откатывается через несколько недель или месяцев.По словам диетолога, одна из проблем заключается в том, что когда вы теряете камни, вы сжигаете не только жир, но и мышцы. В отличие от жира, ваши мышцы сжигают энергию в течение всего дня, даже когда вы спите.Это означает, что когда вы теряете мышцы, количество калорий, которые вы сжигаете в состоянии покоя, также начинает замедляться. Это может привести к тому, что ваш путь к снижению веса застопорится или вам будет сложнее удерживать вес после того, как вы попрощаетесь с диетой, которая привела вас к этому, объяснил гуру здоровья.К счастью, врач также поделился простой диетической хитростью, которая может гарантировать эффективность ваших усилий по снижению веса.Хорошими источниками необходимых макронутриентов являются мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобы, чечевица, орехи и цельнозерновые продукты.Независимо от того, пытается ли Пономарева сбросить вес или нет, она следит за тем, чтобы он ел достаточно.Чтобы продвинуть свой план по снижению веса на шаг дальше, врач также рекомендовал регулярно заниматься физическими упражнениями.Исследование 2011 года показало, что женщины с избыточным весом, перешедшие на диету с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов и занимающиеся спортом семь дней в неделю, потеряли в два раза больше жира на животе, чем группа, придерживавшаяся низкобелковой диеты. Участники группы с низкобелковой диеты в итоге набрали в среднем на 6 килограмма больше мышечной массы.Углеводы также важны, но важно выбирать "правильные" варианты. Выбирайте цельнозерновые продукты, такие как овсяная каша длительного приготовления, цельнозерновой хлеб, хлопья с отрубями, фрукты, овощи и орехи.Богатые питательными веществами и клетчаткой такие продукты, как шпинат, капуста, брокколи, перец и помидоры,Хотя любое физическое движение полезно для вашего здоровья, Пономарева посоветовала попробовать упражнения с отягощениями, такие как отжимания и приседания, чтобы сохранить мышцы.Ранее МедикФорум писал о пользе смузи из сезонных продуктов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.