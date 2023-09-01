Выпадение волос при расчесывании может указывать на тяжелую стадию жировой болезни печени

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люди

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — одно из самых распространенных хронических заболеваний печени в мире. Как следует из названия болезни, она возникает у людей, которые не злоупотребляют алкоголем. Она развивается, когда в органе накапливается слишком много жира.

Безобидный симптом может указывать на серьезные проблемы с печенью, говорится в исследовании, опубликованном в Express. Важно обращать внимание на любые сигналы организма, поскольку на начальных стадиях НАЖБП часто не проявляется и может годами оставаться незамеченной.

Четвертая и заключительная стадия жировой болезни печени известна как цирроз, он возникает после многих лет воспаления, в результате чего печень покрывается рубцами, становится бугристой и сморщенной.

Цирроз в конечном итоге приводит к печеночной недостаточности, что грозит смертельно опасными последствиями.

Цирроз может вызывать широкий спектр симптомов, некоторые неочевидны. Один из них заметен при расчесывании или мытье волос — их выпадает слишком много, иногда пациенты описывают этот симптом словом «волосопад».

— Существует ряд других проблем со здоровьем, которые могут вызвать выпадение волос, но если это необъяснимо или сочетается с другими классическими признаками цирроза, стоит обратиться к врачу, — говорится в исследовании.

Другие признаки цирроза:
  • Усталость и слабость
  • Потеря аппетита
  • Потеря веса и истощение мышц
  • Плохое самочувствие 
  • Тошнота и рвота
  • Болезненность в области печени
  • Сильный зуд
  • Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)
  • Склонность к кровотечениям и образованию синяков
  • Приступы лихорадки и озноба
  • Отеки 
  • Вздутие живота

Факторы, которые могут увеличить вероятность развития жировой болезни печени:
  • Ожирение
  • Недостаточная физическая нагрузка
  • Курение
  • Диабет 2 типа
  • Высокое артериальное давление.

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