Выпадение волос при расчесывании может указывать на тяжелую стадию жировой болезни печени

Усталость и слабость

Потеря аппетита

Потеря веса и истощение мышц

Плохое самочувствие

Тошнота и рвота

Болезненность в области печени

Сильный зуд

Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)

Склонность к кровотечениям и образованию синяков

Приступы лихорадки и озноба

Отеки

Вздутие живота

Ожирение

Недостаточная физическая нагрузка

Курение

Диабет 2 типа

Высокое артериальное давление.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.