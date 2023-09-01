Выпадение волос при расчесывании может указывать на тяжелую стадию жировой болезни печени
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — одно из самых распространенных хронических заболеваний печени в мире. Как следует из названия болезни, она возникает у людей, которые не злоупотребляют алкоголем. Она развивается, когда в органе накапливается слишком много жира.
Безобидный симптом может указывать на серьезные проблемы с печенью, говорится в исследовании, опубликованном в Express. Важно обращать внимание на любые сигналы организма, поскольку на начальных стадиях НАЖБП часто не проявляется и может годами оставаться незамеченной.
Четвертая и заключительная стадия жировой болезни печени известна как цирроз, он возникает после многих лет воспаления, в результате чего печень покрывается рубцами, становится бугристой и сморщенной.
Цирроз в конечном итоге приводит к печеночной недостаточности, что грозит смертельно опасными последствиями.
Цирроз может вызывать широкий спектр симптомов, некоторые неочевидны. Один из них заметен при расчесывании или мытье волос — их выпадает слишком много, иногда пациенты описывают этот симптом словом «волосопад».
— Существует ряд других проблем со здоровьем, которые могут вызвать выпадение волос, но если это необъяснимо или сочетается с другими классическими признаками цирроза, стоит обратиться к врачу, — говорится в исследовании.
Другие признаки цирроза:
- Усталость и слабость
- Потеря аппетита
- Потеря веса и истощение мышц
- Плохое самочувствие
- Тошнота и рвота
- Болезненность в области печени
- Сильный зуд
- Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)
- Склонность к кровотечениям и образованию синяков
- Приступы лихорадки и озноба
- Отеки
- Вздутие живота
Факторы, которые могут увеличить вероятность развития жировой болезни печени:
- Ожирение
- Недостаточная физическая нагрузка
- Курение
- Диабет 2 типа
- Высокое артериальное давление.
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