Варикоз: три популярных напитка могут вызывать вздутие вен на ногах

«Наиболее выраженное воздействие на сосудистую систему оказывают подслащенные сахаром напитки, алкоголь, кофе», - сообщил врач.

Варикозные вены, располагающиеся под поверхностью эпидермиса, обычно имеют красный или синий цвет. Они возникают, когда происходит ослабление и нарушение функционирования клапанов в венах ног, в связи с чем нарушается и нормальный кровоток в конечностях. Клапаны, о которых идет речь, не позволяют крови стекать вниз, когда мы принимаем вертикальное положение. При варикозе они не справляются с этой задачей, что приводит к накоплению крови в венах и повышенному давлению на их стенки – так появляются неэстетичные выпуклые вены.Хирург Евгений Ширяев заметил в беседе с «МедикФорум», что варикозное расширение вен может появляться по многим причинам. Иногда возникновению проблемы может способствовать слишком активное употребление определенных напитков может способствовать возникновению проблемы.По словам Евгения Ширяева, учеными были получены доказательства того, что сахар поглощает воду и заставляет венозную стенку расширяться и набухать. Людям с уже имеющимся варикозом, нужно ограничивать потребление подслащенных продуктов и напитков.При употреблении алкоголя значительно повышается нагрузка на сосудистую систему, увеличивается частота сердечных сокращений – это объясняется потерей эритроцитов, которые отвечают за доставку кислорода по всему телу. Таким образом, из-за выпивки возрастает давление на стенки сосудов, в том числе в голенях и стопах, что содействует вздутию вен на ногах.Один из самых популярных напитков в мире тоже способен вызывать аналогичные осложнения. Специалист объяснил, что нередко сосуды реагируют на кофеин сокращениями – спазмами. По этой причине, например, после кофе может разболеться голова или повышается артериальное давление. Другим последствием таких спазмов может стать венозная недостаточность, которая характеризуется вздутием вен.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что болезни почек, печени или сердца могут проявляться определенными симптомами , возникающими на руках

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