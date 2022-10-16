Врач Захарова: 3 напитка, которые вызывают вздутие вен на ногах

"К напиткам, оказывающим наиболее выраженное воздействие на сосудистую систему, относятся подслащенные сахаром напитки, алкоголь и кофе. Высокое потребление сахара вызывает проблемы, нарушая кровообращение и препятствуя кровотоку, что вызывает закупорку вен. Есть доказательства того, что сахар поглощает воду и заставляет стенку вены расширяться, набухать и вздуваться. Алкоголь может способствовать развитию варикозного расширения вен аналогичным образом, но сам по себе алкоголь не является проблемой", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Варикозные вены, которые проходят под поверхностью эпидермиса, обычно имеют красный или синий цвет. Они возникают, когда клапаны в венах наших ног не позволяют крови возвращаться вниз, когда мы стоим, а не вверх, к сердцу. Хотя это имеет много известных причин, большое количество случаев объясняется наследственными триггерами. Иногда чрезмерное употребление определенных напитков может способствовать возникновению проблемы.Алкоголь может вызвать значительную нагрузку на сосудистую систему организма, увеличивая частоту сердечных сокращений. Это вызвано потерей эритроцитов, которые отвечают за доставку кислорода по всему телу. При усилении давления на вены на голенях и стопах возрастает вероятность варикоза.Употребление кофе может вызвать аналогичные осложнения, вызывая сужение вен.Это может проложить путь к развитию хронической венозной недостаточности, которая впоследствии может вызвать вздутие вен.Ранее МедикФорум писал о ключевых признаках высокого холестерина.

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