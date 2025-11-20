Наличие экземы снижает риск рака кожи — «болезнь может принести пользу»
Экзема — это сложное и иногда неприятное заболевание, но у него есть один положительный момент.
Экзема возникает, когда кожа воспаляется, вызывая раздражение и зуд. Однако, несмотря на то, что он раздражает, его присутствие может означать, что вы защищены от рака кожи.
"Наличие экземы вызывает иммунный ответ, который может предотвратить образование опухоли. Этот иммунный ответ работает, удаляя потенциально опасные раковые клетки с поверхности кожи", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.Экзема иногда приводит к потере структурных белков во внешних слоях кожи, что приводит к нарушению кожного барьера. В ходе исследования мыши были генетически сконструированы так, чтобы воспроизвести некоторые дефекты кожи, обнаруженные у людей с экземой.
"Ученые обнаружили, что количество раковых опухолей кожи у мышей с дефектами было в шесть раз ниже, чем у мышей без дефектов. Дефекты так называемого эпидермального барьера защищали мышей от развития доброкачественных опухолей".Исследование было первым в своем роде, показавшим, что аллергия, возникающая в результате дефектов кожи, может защитить человека от рака кожи.
Однако исследователи также обнаружили, что оба типа мышей были так же восприимчивы к развитию мутаций, связанных с раком.
Результаты устанавливают четкую связь между восприимчивостью к раку и аллергическим состоянием кожи в нашей экспериментальной модели. Они также поддерживают мнение о том, что изменение иммунной системы организма является важной стратегией лечения рака.
