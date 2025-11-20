Наличие экземы снижает риск рака кожи — «болезнь может принести пользу»

"Наличие экземы вызывает иммунный ответ, который может предотвратить образование опухоли. Этот иммунный ответ работает, удаляя потенциально опасные раковые клетки с поверхности кожи", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

"Ученые обнаружили, что количество раковых опухолей кожи у мышей с дефектами было в шесть раз ниже, чем у мышей без дефектов. Дефекты так называемого эпидермального барьера защищали мышей от развития доброкачественных опухолей".

Экзема возникает, когда кожа воспаляется, вызывая раздражение и зуд. Однако, несмотря на то, что он раздражает, его присутствие может означать, что вы защищены от рака кожи.Экзема иногда приводит к потере структурных белков во внешних слоях кожи, что приводит к нарушению кожного барьера. В ходе исследования мыши были генетически сконструированы так, чтобы воспроизвести некоторые дефекты кожи, обнаруженные у людей с экземой.Исследование было первым в своем роде, показавшим, что аллергия, возникающая в результате дефектов кожи, может защитить человека от рака кожи.Однако исследователи также обнаружили, что оба типа мышей были так же восприимчивы к развитию мутаций, связанных с раком.Результаты устанавливают четкую связь между восприимчивостью к раку и аллергическим состоянием кожи в нашей экспериментальной модели. Они также поддерживают мнение о том, что изменение иммунной системы организма является важной стратегией лечения рака.