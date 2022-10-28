Для подъёма настроения нужно смотреть за птицами
Если вы почувствовали резкий упадок настроение, попытайтесь понаблюдать за птицами. Исследование показало, что прослушивание их пения, или просто наблюдение за обычной активностью эффективно избавляет человека от стресса.
Исследователи из Королевского колледжа Лондона обнаружили простой и доступный каждому человеку способ поднять настроение без использования психотерапии и фармакологии. Ради достижения этого эффекта нужно лишь наблюдать за птицами, которых достаточно много и в городах, и на природе. Эти наблюдения или прослушивания птичьих голосов связаны со стойким улучшением психического самочувствия, причём эффект наблюдается в течение 8 часов подряд, как показало исследование с участием 1 292 человек, приглашенных из разных стран мира.
Все они пользовались специальным мобильным приложением для смартфона, собирающем данные о психическом благополучии в режиме реального времени. Также они сообщали о том, как часть видели или слышали птиц. Приложение опрашивало пользователей трижды в день, именно это и помогало установить связь между этими двумя явлениями и её продолжительность.
В ходе исследования также была собрана информация о возможности будущих диагнозов психических расстройств. Анализ показал, что способность слышать или видеть птиц связана с улучшением психического самочувствия, как у здоровых людей, так и у людей с депрессиями. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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Королевский колледж Лондона
Здоровье
Университет города Лондон, входящий в состав Лондонского университета. Расположен в самом центре столицы, на Гауэр-стрит.
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