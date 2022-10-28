Для подъёма настроения нужно смотреть за птицами

Исследователи из Королевского колледжа Лондона обнаружили простой и доступный каждому человеку способ поднять настроение без использования психотерапии и фармакологии. Ради достижения этого эффекта нужно лишь наблюдать за птицами, которых достаточно много и в городах, и на природе. Эти наблюдения или прослушивания птичьих голосов связаны со стойким улучшением психического самочувствия, причём эффект наблюдается в течение 8 часов подряд, как показало исследование с участием 1 292 человек, приглашенных из разных стран мира.Все они пользовались специальным мобильным приложением для смартфона, собирающем данные о психическом благополучии в режиме реального времени. Также они сообщали о том, как часть видели или слышали птиц. Приложение опрашивало пользователей трижды в день, именно это и помогало установить связь между этими двумя явлениями и её продолжительность.В ходе исследования также была собрана информация о возможности будущих диагнозов психических расстройств. Анализ показал, что способность слышать или видеть птиц связана с улучшением психического самочувствия, как у здоровых людей, так и у людей с депрессиями. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.