Тихие сердечные приступы проявляются мягкими симптомами: как их узнать

«Тихий сердечный приступ, также известный как тихий инфаркт миокарда , составляет 45 процентов сердечных приступов, и чаще поражает мужчин, чем женщин», - заявили исследователи.

«Например, мужчины с тихим инфарктом могут чувствовать усталость или физический дискомфорт и списывать это на перегрузки, плохой сон или какую-то общую возрастную проблему. Другой его типичный симптом – легкая боль в горле или груди – может показаться проявлением желудочного рефлюкса, расстройства желудка, изжоги», - проинформировали медики.

Журнал JAMA опубликовал данные, согласно которым до 80% людей не замечают мягких признаков тихого сердечного приступа.Они описываются инфаркты как «тихие», потому что, когда они возникают, их симптомам не хватает интенсивности классического сердечного приступа – например, сильной боли и давления в груди; колющей боли в руке, шее или челюсти, одышки. Когда развивается тихий сердечный приступ, его симптомы могут казаться легкими и кратковременными недомоганиями, их часто путают с дискомфортом от обычного переутомления или другой менее серьезной проблемой, сообщили специалисты из Больницы Бригама и женщин (Brigham and Women's Hospital).Они подчеркнули, что количество людей, которые подвергаются тихим сердечным приступам, и не осознают этого, – растет, что вызывает тревогу. Журнал JAMA рассказал, что учеными были обследованы 2000 человек возрастом от 45 до 84 лет (половина – мужчины), у которых к началу проекта не было сердечно-сосудистых заболеваний. Через 10 лет у восьми процентов участников были зафиксированы рубцы миокарда, свидетельствующие о перенесенном сердечном приступе. 80 процентов этих людей даже не подозревали, что состояние их сердца серьезно повреждено.По словам ученых, рубцы, остающиеся на сердце после тихого инфаркта, значительно повышают вероятност того что человек повторно подвергнется уже потенциально более опасному в своих последствиях сердечному приступу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что болезни сердца могут проявляться определенными симптомами на руках.

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