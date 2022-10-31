Тихие сердечные приступы проявляются мягкими симптомами: как их узнать

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сердце

В случае тихих сердечных приступов их симптомам не хватает интенсивности классического сердечного приступа: например, не ощущается сильной бои в груди.

Журнал JAMA опубликовал данные, согласно которым до 80% людей не замечают мягких признаков тихого сердечного приступа.

«Тихий сердечный приступ, также известный как тихий инфаркт миокарда , составляет 45 процентов сердечных приступов, и чаще поражает мужчин, чем женщин», - заявили исследователи.

Они описываются инфаркты как «тихие», потому что, когда они возникают, их симптомам не хватает интенсивности классического сердечного приступа – например, сильной боли и давления в груди; колющей боли в руке, шее или челюсти, одышки. Когда развивается тихий сердечный приступ, его симптомы могут казаться легкими и кратковременными недомоганиями, их часто путают с дискомфортом от обычного переутомления или другой менее серьезной проблемой, сообщили специалисты из Больницы Бригама и женщин (Brigham and Women's Hospital).

«Например, мужчины с тихим инфарктом могут чувствовать усталость или физический дискомфорт и списывать это на перегрузки, плохой сон или какую-то общую возрастную проблему. Другой его типичный симптом – легкая боль в горле или груди – может показаться проявлением желудочного рефлюкса, расстройства желудка, изжоги», - проинформировали медики.

Они подчеркнули, что количество людей, которые  подвергаются тихим сердечным приступам, и не осознают этого, – растет, что вызывает тревогу. Журнал JAMA рассказал, что учеными были обследованы 2000 человек возрастом от 45 до 84 лет (половина – мужчины), у которых к началу проекта не было сердечно-сосудистых заболеваний. Через 10 лет у восьми процентов участников были зафиксированы рубцы миокарда, свидетельствующие о перенесенном сердечном приступе. 80 процентов этих людей даже не подозревали, что состояние их сердца серьезно повреждено.

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По словам ученых, рубцы, остающиеся на сердце после тихого инфаркта, значительно повышают вероятност того что человек повторно подвергнется уже потенциально более опасному в своих последствиях сердечному приступу.

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